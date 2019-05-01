كلمات اغنية ضمني ضمني للفنان محمود التركي

اسم الاغنية ضمني ضمني، الكاتب محمد الجبوري، الملحن علي صابر، أداء محمود التركي

كلمات اغنية ضمني ضمني:

ضمني اريد بحضنك انضم واستريح

عشت عالي وردت بحضانك اطيح

ياغلاتك على القلب وانت بعيد

لو اموت بغير اسمك ما اصيح

عطرك هوايه صوتك دوايه

عشقي وحناني ماله نهايه

ضمني ضمني محتاجك حيل

نجمه جيتك وانت الليل

شايلني من الدنيا شيل

حبك حبيبي

لاخر نفسك اهواك

عمري وحياتي فداك

كلمة احبك موت

ماحبهه بس وياك

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شما قسيت ابقى الك

وشما تكون

احلى شي لمن تحب

حب بجنون

انت واحد بس مليت الدنيا شوق

من الاخير انت يغالي تسوى الكون

يحجولي باسمك واتمنى اشمك

بكليبي تنشاف جا وين اضمك

ضمني ضمني محتاجك حيل

نجمه جيتك وانت الليل

شايلني من الدنيا شيل

حبك حبيبي