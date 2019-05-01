تراند اليوم : خالد يوسف: لم أعترف بأن الفيديوهات الإباحية تخصني

علق المخرج والنائب في البرلمان المصري خالد يوسف عى ما قاله في مقابلته مع قناة ” بي بي سي ” الأخيرة، قائلًا إنها قد تم تحريفها.

وقال يوسف عبر صفحته الرسمية على ” فايسبوك ” : “بعض المواقع قد حرفت كلامي في هذا اللقاء، أو فهمت كلامي خطأ عندما قلت (سواء الفيديوهات تخصني أم لا فلا بد من معاقبة الذي نشر لأن هذه هي الجريمة)، وفهموا أن هذا اعتراف ضمني بانتساب الفيديوهات لي، وهذا غير صحيح على الإطلاق “.

وأضاف: ” سأتحدث مفصلًا عن الفلاشة المزعومة والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة، ولكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية “.

ويذكر أن يوسف قد أوضح أن “الجاني هو الذي نشر الفيديوهات الاباحية من يقع تحت طائلة القانون “.