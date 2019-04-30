تفاصيل ما يحدث في منزل عائلة الأبرش في سوريا

منذ أيام ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بصور منزل قديم يقال أنه مسكون ويقع في منطقة الجسر الأبيض في العاصمة السورية دمشق، وقد تعددت الروايات حوله بشأن وجود شيء غامض فيه.

ويتمثل هذا الشيء بوجود أشخاص لا يمكن رؤيتهم بالعين المجردة ويسكنون البيت ويحاولون طرد أي كائن بشري يأتي للسكن فيه.

ومن بعض هذه الروايات: "في البدايات قبل أن يعرف البيت بأنه مسكون خرج منه شيوخ الروحانيات أخبروا الجيران بأن نوع الجن بداخله هم من الأقزام تحديداً". وفق موقع "رائج"

ورواية أخرى تقول: "قال مسنين من دمشق أنه تم فتح مياه المجاري فوق رأس صحابي جليل بداخله أثناء ترميم المنزل"، لكن هنالك رواية تقول أن العائلة هاجرت وألفت هذه القصة لكي تمنع الأقارب من تأجيره.

واليوم بعد هذه الأحداث المحزنة التي حلت بسوريا تم التقاط صور لهذا المنزل في العاصمة دمشق وقد ظهر فيها وجود خيال بشري على النوافذ المعروفة أنها مهجورة منذ سنوات، لذلك عادت القصص تدور حول هذا المنزل الغريب من جديد!