حقيقة خبر وفاة الفنان سمير غانم إثر وعكة صحية شديدة - شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، بتداول بعض النشطاء أنباء تتحدث عن وفاة الفنان سمير غانم في جمهورية مصر العربية؛ إثر وعكة صحية مفاجئة.

وتناقل نشطاء خبر وفاة سمير غانم، وكتب أن وفاته تسيطر على مواقع التواصل، والذي بدوره أثار الحزن لجمهورالفنان ومحبيه، في جميع دول العالم.

ووفق النشطاء، فقد تعرض الفنان سمير غانم قد تعرض لوعكة صحية شديدة ومفاجئة مساء السبت، والذي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في المهندسين لإجراء الفحوصات الطبيه اللازمه والتحاليل للتاكد من الحاله الصحيه ومعرفة سبب تلك الوعكه.

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غير أن موقع "عالم ستات" نقل عن "ابنته" الفنانة دنيا سمير غانم، نفيها للأنباء المتداولة حول وفاة والدها سمير غانم.

وأكدت على أن جميع المعلومات التي اذيعت عن خبر وفاته غير صحيحه بالمطلق.

سمير غانم، ممثل كوميدي مصري. تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم و الضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها و، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.