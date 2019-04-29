فيديو جديد: رنين البصري تشعل غضب العراقيين بسبب فضيحة !

أشعلت الفنانة العراقية رنين البصري، اليوم الاثنين، غضب المواطنين بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو غير لائق على موقع "انستجرام"، بعد ساعات من نشرها لصور "غير محتشمة".

ولدت الفنانة البصري في العاصمة الأذربيجانية باكو، وهي معروفة بنشاطها الفني الزاخر في السنوات الأخيرة، وقد لاقت شهرة كبيرة فيمجال الغناء.

البصري من عائلة أدبية وفنية لكنها بحثت عن مجالها الخاص وهو الرقص والغناء في الحفلات الخاصة، وهو الأمر الذي ساعد كثير في انتشار اسمها عراقيًا وعربيًا.

وانتشرت للفنانة البصري العديد من الأعمال، منها ما أثار جدلًا في واسعًا في الأوساط الشعبية المحلية، إلى درجة انها بعضها وصل إلى النقد عربيًا.