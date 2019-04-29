فيديو: الشيخ محمد الحاج حسن يثير جدلًا واسعًا في لبنان

ردَّ الشيخ اللبناني محمد الحاج حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على الأنباء المتداولة حول تسريب صور وفيديوهات فاضحة منسوبة له.

وقال الشيخ حسن: إن "حلقة انا هيك فجرت إعصارات الحقد في نفوس مرضى المذهبية والتعصب الحزبي، فعمدوا إلى إقفال صفحتي الفايسبوك وفبركوا صورا ومقاطع فيديو ويعمدون إلى نشرها عبر مجموعات من يدعون التدين".

وأضاف حسن: “مهما فعلتم سأستمر ووحدكم ستعيشون بين أحقادكم.. سنلاحق هؤلاء قضائيا اينما كانوا".

الشيخ محمد الحاج حسن هو رجل دين شيعي لبناني وسياسي ولد في العام 1976، وهو مؤسس ورئيس التيار الشيعي الحر الذي يعتبر من ضمن تحالف 14 آذار.

في الـ17 من عمره، بدأ دراساته الدينية في مدرسة دينية في بعلبك، وعاش جزءا من شبابه في سوريا وإيران والعراق قبل العودة إلى لبنان، ويقال بأنه كان منظويا في تنظيم حزب الله قبل أن يخرج منه.