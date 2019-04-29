شاهد: فضيحة رنين البصري تثير جدلًا واسعا في العراق

أثارت الفنانة العراقية رنين البصري، اليوم الاثنين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد نشرها صورًا غير لائقة على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

ولدت الفنانة البصري في بابل، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في منطقة الوزيرية في بغداد عندما كانت في السادسة عشرة من عمري تقدمت للإذاعة العراقية ونجحت فيها.

ودخلت مجال الفن بعد أن تخرجت من كلية الفنون الجميلة، كما قدمت في شركة بابل للأنتاج السينمائي والتلفزيوني، وأسند لها المخرج وديع عبد الغني دور البطولة في أحد المسرحيات مع أسعد عبد الرزاق مدير كلية الفنون هناك، وطارق الحمداني رئيس الإذاعة والتليفزيون العراقي.

عملت في الكوميديا والدراما بالإضافة للاستعراضات، وشاركت في عدة أعمال فنية برفقة نجوم كان لهم دور بارز في تحريك عجلة الفن في العراق بداية التسعينيات ليسطع نجمها انذاك.