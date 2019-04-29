حقيقة وفاة راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير

تداولت حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين أنباء عن وفاة الصحفي اللبناني راغد قيس، صاحب صفحة شرطة المشاهير.

من جهتها، نعت الفنانة اليسا الصحفي قيس، وكتب على صفحتها على "تويتر": " كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو".

ومن أبرز المواقف للصحفي راغد قيس رده على الهجوم الذي تلقاه من دنيا بطمة بعد تشبيهها بسجادة حمرة، في أخر إطلالة لها بقفطان مغربي أحمد في إحدى جلسات التصوير، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

اضغط هنا: من هو راغد قيس

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ونشر راغد قيس عبر “إنستغرام”، المنشور الذي شتمته فيه دنيا وعلق عليه بالرد التالي:”والله وطلعلك صوت يا ابو غزل أولا أنا قمر ويقبرني موديلي وجمالي والواني ومنخاري قد الكرة الأرضية وعاجبني كتير كتير كتير كتيييييير".

وأضاف راغد قيس حينها.على القليلة خلقت ربنا وما مغير فيها شي كما خلقتني يا ربي، مش متلك انت كل يوم راس وصرت عامل ألف عملية تجميل وبعدك سلام قول من رب رحيم”.

وأكد قيس أن أخلاقه لا تسمح له أن يتعدى على أي تراث كيفما كان بقوله:”ثانياً انا ما هنت القفطان المغربي وما خلق بعدو اللي بدو يتعدى على التراث المغربي والغير المغربي وأصلا مش من أخلاقي ومعروف عني كم احترم الشعوب والعادات والتقاليد وجميع الطوائف والأديان.