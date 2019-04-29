من هو راغد قيس وما سبب وفاته - شرطة المشاهير

توفي الصحافي اللبناني راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير مساء اليوم الاثنين بعد معاناته من المرض، ليثير الحزن في لبنان،من خلال التعليقات على انستغرام وتويتر.

راغد قيس نجح في تحقيق النجاح الكبير من خلال صفحته "شرطة المشاهير" التي قام من خلالها بانتقاد الفنانين بطريقة ساخرة ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون متابع.

وأثار راغد قيس الجدل خلال رده على الهجوم الذي تلقاه من دنيا بطمة بعد تشبيهها بسجادة حمرة، في أخر إطلالة لها بقفطان مغربي أحمد في إحدى جلسات التصوير.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن الصحافي راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير توفي بعد وعكة صحية آلمت به، في حين علق الكثير من الفنانين بحزن.

يشار إلى أن الصحافي اللبناني قيس حقق نجاحاً كبيراً من خلال صفحته "شرطة المشاهير" التي عمد فيها إلى إنتقاد الفنانين بطريقة ساخرة ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون.