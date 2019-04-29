سبب وفاة راغد قيس وفنانون ينعون شرطة المشاهير

توفي ظهر اليوم الاثنين الصحفي اللبناني، راغد قيس مدير صفحة "شرطة المشاهير"، حيث نعاه العديد من الفنانين والمشاهير في العالم العربي بشكل عام.

الفنانة اليسا كانت أول المعزين في وفاة الصحفي اللبناني، حيث نشرت تغريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "تير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير".

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وأضافت الفنانة اللبنانية: "الله يرحمو راح بعمر كتير زغير، ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو".

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من جهته، قال الاعلامي هشام حداد: "امر مثير للريبة ان يموت امل حمادة و راغد قيس (شرطة المشاهير) في عام واحد و الله اعلم َ... الله يرحمكن ما كنتو بتستاهلو الا كل خير... شو صاير بالدني".

ونشرت مجلة سيدتي تدوينة نعت فيها راغد قيس، وقالت فيها: "أعلن قبل قليل وفاة راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت المجلة أن وعكة صحية ألمت بالصحفي منذ حوالي الأسبوع دون تحديد ماهيتها، وكان راغد مشهور بإنتقاداته اللاذعة والساخرة بحق العديد من النجوم والمشاهير.