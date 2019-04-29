شاهد: فستان رانيا يوسف يثير الجدل مجددًا

نشرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الاثنين، مجموعة صور لها بمناسبة "شم النسيم"، على متن أحد اليخوت بالجونة من داخل البحر الأحمر، ظهرت خلالها وهي مُستمتعه بأجواء الربيع هُناك، مُرتدية فستان “كاش مايوه” هوت شورت، بلون أسود في أبيض.

وتقضي الفنانة المصرية عيد شم النسيم في الجونة بمدينة الغردقة المُطلة على البحر الأحمر، تِلك المناسبة التي يحتفل المصريون اليوم والتي تحمل لدى هذا الشعب طابع خاص لاستقبال فصل الربيع، سواء في المتنزهات والحدائق العامة أو على الشواطئ.

في سياق آخر، روجت يوسف منذ أيام رانيا يوسف لبرنامجها الجديد والذى يعرض في شهر رمضان المقبل، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مرة كل أسبوع.

يذكر أن، رانيا يوسف قدمت برنامج More about Raniaعبر موقع يوتيوب خلال الفترة الماضية، وحقق نجاح كبيراً ونسب مشاهدة عالية.