شاهد: قصة شروق المطيري التي قتلت زوجها تشعل مواقع التواصل في الكويت

أشعلت قصة المواطنة الكويتية شروق المطيري، اليوم الاثنين، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إثر قيامها بقتل زوجها، والحكم عليها بالاعدام شنقًا.

ونشر نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لجمع مبلغ "دية" يتجاوز 3 ملايين دولار لشابة سعودية، في محاولة لإنقاذها من حكم الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها قبل 3 أعوام.

وانطلقت الحملة قبل يومين في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدة وسوم تحمل اسم "شروق المطيري"، وتضمنت دعوة إلى التبرع بحسب مقدرة كل شخص إلى حساب بنكي باسم إمارة منطقة عسير مخصص لجمع مبلغ "الدية" عن الفتاة الشابة. وفق موقع "خبرني"

وأفادت مصادر مطلعة، أن الكثيرين قد استجابوا لحملة جمع التبرعات المالية، دون ان يتم تحديد المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، فيما تنتهي الفترة التي منحها ذوو الزوج القتيل لذوي الزوجة القاتلة في 3 من يوليو المقبل.