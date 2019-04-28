نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 في المغرب - فور نشرها

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، عن قرب اعلان نتائج الامتحان المهني لدورة شتنبر للعام 2019، المعلقة بتعيينات الهيئة التدريسية المغربية للعام الدراسي الجديد.

النتائج فور نشرها هنـــا

وأشارت بعض المصادر الخاصة إن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج الامتحان المهني لهيئة التدريس دورة شتنبر 2018 في نهاية شهر أبريل 2019.

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وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي عن النتائج في أواخر شهر أبريل، فمثلا دورة 2017 تم الإعلان عنها يوم 26 أبريل، ونتائج دورة 2016 تم الإعلان عنها يوم 29 أبريل. وفق موقع "فبراير"

ونشرت إحدى الصفحات صورة عبرت من خلالها عن سخريتها من المدة الطويلة التي مرت على تاريخ اجتياز تلك الإمتحانات (حوالي ستة أشهر) دون أن يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن أو تحديد تاريخ الإعلان عنها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.