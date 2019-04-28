نتيجة امتحان المعادلة تنظيم مهنة القانون - وزارة العدل السودانية

أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون في السودان في اجتماعه، برئاسة محمد احمد سالم وزير العدل رئيس المجلس نتيجة ملاحق الدورة الجديدة بنسبة نجاح بلغت 70 في المائة.

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وقال بابكر احمد قشي وكيل وزارة العدل وسكرتير مجلس تنظيم المهنة في تصريح صحفي عقب اجازة النتيجة أن 2552 طالبا سجلوا للجلوس لامتحانات الملاحق وجلس منهم 2119 مشيرا إلى أن 1489 منهم نجحوا بنسبة بلغت ال 70 في المائة.

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وكشف ان 6 حالات غش صاحبت امتحانات هذه الدورة نصفها عبر الهاتف والنصف الاخر عبر الطرق العادية مشيرا إلى أن المجلس وقع الجزاءات التي نصت عليها اللائحة بالرسوب في كل المواد وحرمانهم من الجلوس للامتحانات لثلاث دورات متتالية والبعض لدورتين حسب المراجعة التي تمت.

وأكد قشي التزام المجلس باعفاء كافة ذوي الاحتياجات الخاصه من رسوم الجلوس للامتحان واستخراج الشهادة مشيرا الي ان 122 طالبا تم اعفائهم من رسوم هذه الدورة. وفق موقع الوزارة

واكد بابكر ان مجلس تنظيم مهنة القانون حريص كل الحرص علي ترقية الاداء من دورة لاخري باعتبار ان مهنة القانون تحتاج الى تضافر الجهود حتي يمكن تحقيق العدالة المواطن باعتبارها واحدة من الضمانات مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة النيلين في توفير وتهيئة الظروف للامتحانات.