تراند اليوم : خالد يوسف يبيع ممتلكاته ليستقر في الخارج

كشفت مصادر أن المخرج المصري خالد يوسف يجري تجهيزات على ما يبدو للاستقرار خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى، مشيرة إلى أن يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر خلال الفترة القادمة للاستقرار بالخارج

وقالت المصادر أنه من ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشرا قويا على بقائه خارج مصر، هو عرض المخرج الشهير أرضا تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم الذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.

وكان يوسف قد قال في تغريدته : “آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت هربًا، أنا منذ فترة بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها فسأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، لأنه صاحب الحق الوحيد”.