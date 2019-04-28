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تراند اليوم : تطور جديد في قضية الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف  

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قررت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانتين وشيما الحاج، إثر اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع المخرج ، بعد القبض عليهما بصحبة آخرين في القضية.

وتفصيلا، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، حبس الفنانتين، 45 يومًا، على ذمة التحقيق في اتهامهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على بعض المواقع.

وجاء قرار تجديد الحبس، في ظل استمرار القضية التي لاتزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والفنية، بسبب وجود خالد يوسف، المخرج والنائب البرلماني في القضية، إلى جانب القبض على سيدات أخريات في القضية بينهن سيدة الأعمال والإعلامية ، والراقصة كاميليا.

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