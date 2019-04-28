تراند اليوم : بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية.. خالد يوسف يصفي ممتلكاته في مصر...

على وقع فضيحة الفيديوهات الإباحية التي لحقت به، أقدم البرلماني والمخرج المصري الشهير خالد يوسف على تصفية ممتلكاته وبيعها في مصر.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر مقربة من خالد، قولها إن المخرج المصري المعروف وعضو مجلس النواب خالد يوسف، يجري تجهيزات على ما يبدو للاستقرار خارج مصر، وعدم الرجوع مرة أخرى.
وأضافت المصادر، أنه من ضمن التجهيزات التي قد تكون مؤشراً قوياً على بقائه خارج مصر، حيث عرض المخرج الشهير أرضاً تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية.
وأشارت المصادر إلى أن خالد يوسف سيبيع كل ممتلكاته داخل مصر، خلال الفترة القادمة للاستقرار بالخارج. الجدير بالذكر، أن المخرج وعضو البرلمان المعروف خالد يوسف، تم تداول فيديو مخل بالآداب – نُسب له – عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسافر بعد ذلك إلى فرنسا، مما دعا رواد «السوشيال ميديا» إلى القول بأن المخرج المعروف لن يعود مرة أخرى، إلا أنه نفى ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال يوسف في تغريدته حينها: «آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت هربًا، أنا منذ فترة بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد».