تراند اليوم : منى الغضبان تكشف علاقتها بالمخرج خالد يوسف: “كنت متجوزاه”

أدلت سيدة الأعمال منى الغضبان، مساء أمس، باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، في قضية “فيديوهات خالد يوسف” قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.



وأكدت “الغضبان” في أقوالها أمام النيابة، بأنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا.

وكانت النيابة العامة قررت حبس منى الغضبان، سيدة الأعمال، 4 أيام لتورطها في فيديو جنسي جديد مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

كان المحامي أسامة عبده زهران قال إنه يوم 15 ديسمبر سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 “سي دي” تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحَّلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.