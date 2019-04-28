تراند اليوم : مستجدات قضية خالد يوسف وفيديوهاته مع منى فاروق وشيما الحاج

فنون - 18/03/2019 10:21

الخليج 365 - في تطوّر جديد لقضية الفيديوهات الاباحية للمخرج وعضو البرلمان المصري خالد يوسف والتي تورّطت فيها الفنانات منى فاروق وشيما الحاج قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية تأجيل الدعوى التي رفعها محامون وطالبوا فيها بإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس الشعب (البرلمان ) وذلك إلى جلسة 4 أيار (مايو) المقبل.

وفي التفاصيل التي نقلها موقع اليوم السابع ،عقدت محكمة القضاء الإداري جلستها للفصل في أمر عضوية خالد يوسف من البرلمان المصري بعد تورّطه في فيديوهات اباحية مع منى فاروق وشيما الحاج وغيرهن من الفنانات .

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ورفع محامون مصريون قضية ضد خالد يوسف مُطالبين بفصله من مجلس الشعب بسبب ما اعتبروه ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السيرة والسلوك .

وفي سياق متصل ينفي خالد يوسف كل الاتهامات الموجّهة إليه معتبرا ان المجرم الحقيقي والذي يستحق العقاب هو ناشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل .