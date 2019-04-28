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تراند اليوم : القبض على إعلامية جديدة بتهمة فيديو إباحي مع خالد يوسف.. تفاصيل!

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فنون - 27/02/2019 14:09

الخليج 365 - ذكرت وسائل إعلام مصرية بأن الشرطة ضبطت الإعلامية ، وذلك بسبب تورطها في فيديوهات المخرج الإباحية.

وأمرت النيابة العامة بالقبض على الإعلامية، لتشكل الشرطة في القاهرة فريقًا لالقاء القبض عليها، وهو ما حدث.

وأوضحت وسائل الاعلام بأن الإعلامية رنا هويدي حاولت الفرار إلى خارج مصر، وعند القاء القبض عليها، عثر بحوزتها على مبلغ مالي، حيث فتحت الشرطة التحقيقات اللازمة معها.

 

وتأتي هذه القضية على وقع فضيحة الفيديوهات المسربة التي انتشرت مؤخرًا، للبرلماني المصري خالد يوسف، مع عدد من الفنانات.

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وكانت  الفنانتان ومنى فاروق، بالإضافة إلى سيدة الأعمال ، قد ألقي القبض عليهن لانتشار فيديوهات إباحية لهن مع المخرج المصري.

 

وكان خالد يوسف قد اتهم السلطات المصرية بأنها تحاول تشويه سمعته بسبب موقفه الرافض من التعديلات الدستورية لصالح الرئيس السيسي، فبدأت بنشر الفيديوهات حتى تجعلها قضية رأي عام.

 

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