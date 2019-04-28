تراند اليوم : تطور جديد في قضية الفيديو الاباحي لمنى الغضبان وخالد يوسف

فنون - 28/02/2019 13:23

الخليج 365 - جددت محكمة مصرية حبس سيدة الأعمال منى الغضبان في قضية الفيديو الإباحي المنسوب لها مع المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف، التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا.

وقرر قاضي المحكمة في مدينة نصر بوضع منى 15 يومًا إضافيًا في السجن، على ذمة التحقيقات، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويأتي هذا الأمر بعدما حسبت المحكمة سيدة الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات سابقًا، إلا أنها عادت وقامت باستدعائها للنظر في القضية مجددًا، وعلى إثر ذلك تم حبسها.

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وألقي القبض على منى الغضبان للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائي الشهير خالد يوسف، بالإضافة إلى الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وغيرهما.

وأثارت هذه القضية ضجة واسعة في الوسطين الفني والجماهيري المصري والعربي، بعد تداول تلك الفيديوهات الاباحية على الإنترنت، في حين يتهم خالد يوسف السلطات المصرية بأنها هي من سمحت بنشر هذه الفيديوهات بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما نفى المخرج أن يكون هو من ظهر في الفيديوهات.