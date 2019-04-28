تراند اليوم : تسريب صور فاضحة من قضية فيديوهات خالد يوسف الاباحية ‎..شاهد

فنون - 04/03/2019 10:22

الخليج 365 -تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على خامس سيدة متورطة في فضيحة الفيديوهات الإباحية مع المخرج وعضو البرلمان المصري خالد يوسف وذلك خلال محاولتها الهرب من البلاد عبر مطار القاهرة الدولي .

وضُبطت الإعلامية المصرية رنا هويدي قبل أن تتمكن من السفر خارج مصر كما أُحيلت إلى النيابة العامة المصرية بالإضافة إلى أنه تم الحجز على مبالغ مالية كبيرة وُجدت بحوزتها أثناء محاولة الهروب .

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وفي سياق متصل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا لفتاة عارية قيل إنها تعود للإعلامية المصرية رنا هويدي وهي مسربة من الفيديو الذي أثبت تورطها بالقضية مع خالد يوسف .

كما سبق أن تداول رواد مواقع التواصل صورا من الفيديو الذي جمع أول متورطتين بالقضية وهما الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج .