تراند اليوم : تسريب صورة لمنى الغضبان من الفيديو الاباحي مع خالد يوسف!

فنون - 22/03/2019 16:19

الخليج 365 - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة من مقطع فيديو إباحي قالوا بأنه يعود لسيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، والمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على منى الغضبان، وهي المرأة الثالثة، بعد الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، بتهمة الفيديوهات الاباحية التي تم تسريبها، حيث قضت النيابة العامة بتمديد حبس الغضبان لأسبوعين إضافيين على ذمة التحقيق.

وتساءل الكثيرون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تسريب صور أو مقاطع فيديو للمتهمات بقضية الفيديوهات الاباحية مع المخرج خالد يوسف، بين فترة وأخرى، وخاصة عندما يبتعد الجمهور في الحديث عنها، موجهين اتهامات للجهات المصرية أنها تقصد تصرفها هذا حتى تُبقي الرأي العام مشغولاً في القضية.

وتحقق السلطات المصرية مع منى فاروق وشيماء الحاج، والاعلامية رنا هويدي، وكذلك منى الغضبان، والراقصة كميليا، اللاتي ألقي القبض عليهن، في حين هناك تسريبات مصرية تتحدث عن وجود سيدات أخريات، سيتم الكشف عنهن في الفترة المقبلة.

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بينما يعتبر المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف بأنه يتعرض لحملة ممنهجة ضده، تقوم على تشويه سمعته من قبل السلطات المصرية، بعدما أعلن رفضه للتعديلات الدستورية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتواجد يوسف حاليًا في باريس، وسافر إلى العاصمة الفرنسية قبل أيام من تسريب فيديو للفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، ولا زال هناك، مؤكدًا بأنه سيعود إلى مصر حال توجيه أي تهمة ضده من النيابة العامة تتعلق بالقضية.

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