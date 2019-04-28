مشاهدة عرب غوت تالنت 2019 الموسم السادس الحلقة الاخيرة

ينافس 10 متسابقين على لقب برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent" ارب جوت تالنت 2019، التي تختتم حلقات الموسم السادس منه اليوم السبت.

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واستطاع فريق Freestyl’ Air، أن يلفت الأنظار إليه، منذ الحلقات الأولى، حيث كانوا 8 أصدقاء من الجزائر وتونس وفرنسا، وقدموا عرضهم الأول على مسرح البرنامج الذي نال إعجاب لجنة التحكيم.

من جهته، يقول يوان (Jhoan) رئيس الفريق الذي تأسس قبل 10 سنوات: "إنني بدأت مع شقيقي بمفردنا على دراجات هوائية بعروض صغيرة ومتواضعة، وقرّرنا بعد نجاح تجاربنا الأولى أن نطوّر الفريق عبر إدخال نشاطات رياضية جديدة".

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وأضاف: "نحن راضون عن أول العروض لكننا قدمنا القليل مما لدينا، وكذلك في العرض نصف النهائي، ونخبئ مفاجأة وعرضًا استثنائيًا يقدم للمرة الأولى في الحلقة الختامية".

طارق من المغرب هو أب لطفلتين أولهما فاطمة الزهراء، والثانية آية، ويشكل مع ابنته فاطمة فريق "Duo Acrobat"، حيث يقول: "هذه الأخيرة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات من العمر، كانت ستنضم إلينا في العرض الختامي لولا بعض العراقيل التي حالت دون تمكّنها من السفر".

وتابع والد الطفلتين: "سنقدم في الحلقة الأخيرة من البرنامج عرضًا يتفوق على العرضين الأول والثاني لنا ضمن مرحلتي الاختبارات الأولية ونصف النهائيات".