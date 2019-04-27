حقيقة وفاة سميرة الزايد الداعية والعالمة في السيرة النبوية - اخبار سوريا اليوم

كشفت مصادر إعلامية، يوم السبت، عن حقيقة وفاة سميرة الزايد عالمة السيرة النبوية والداعية الإسلامية في دمشق.

وأكدت المصادر أن الداعية سميرة الزايد توفيت اليوم، فيما جرى تشييع جثمانها من مسجد النقشبندي في منطقة باب المصلى.

ومن أشهر أعمال المربية الفاضلة رحمها الله العلمية كتاب: الجامع في السيرة النبوية ولها كتب مهمة أخرى.

ونشاط العالمة في السيرة النبوية سميرة الزايد في مجال الدعوة تشهد عليه مدينة دمشق

وايضا سميرة الزايد هي مدرسة لغة عربية ومربية فاضلة من دمشق. درست الأدب العربي والشريعة وقامت بتأليف الجامع في السيرة النبوية في ستة مجلدات ثم اختصرتها في مجلدين باسم مختصر.