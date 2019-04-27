تفاصيل وأسباب وفاة دينا حرب

توفيت منذ قليل خبيرة التجميل دينا حرب، بسبب تعرضها لتسريب غاز من سخان المياة داخل شقتها، ومن المقرر أن يشيع جثمان "حرب" في مسقط رأسها بمدينة المنصورة.

دينا حرب، خبيرة تجميل مصرية اشتهرت بإطلالتها في العديد من برامج المرأة لتدلي بنصائحها للفتيات وتحاول من خلال إرشاداتها مساعدة النساء في تزيين وتجميل وجوههن.

وفي وقت سابق، أعلنت دينا حرب من قبل في أحد اللقاءات معها أنها كانت في البداية تعمل "عارضة أزياء وموديل" لبعض الشركات ومنها في مجال التجميل، ولكنها قررت أن تحقق حلمها بأن يكون لها سنتر صغير خاص بها تمارس فيه مهنتها المفضلة.

وقررت حرب الاحتراف في مجال التجميل ولكن دون أخذ أي كورسات أو دراسة لأنها كانت تهوى الرسم من صغرها وهذا ساعدها كثيرا في مهنتها، وأنها تطلع دائما على الطرق الحديثة في وضع المكياج في الخارج عبر الإنترنت.