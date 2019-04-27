وزارة التربية والتعليم في مصر توضح حقيقة تأجيل جدول امتحانات اول ثانوي

نفت وزارة التربية والتعليم الفني أمس الجمعة خبر تأجيل امتحانات شهر مايو للصف الأول ثانوي وعقدها في شهر يوليو مؤكدةً عدم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المعلن عنه رسمياً.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وتتم على فترتين، على أن تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً والفترة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا.

وستكون امتحانات شهر مايو فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني ، وعلى أن الطالب الذي يحصل على 50% فأكثر يكون ناجح وله حرية الاختيار في دخول امتحان الدور الثاني الذي سوف يعقد في شهر يوليو، أما الطالب الذى لم يحصل على 50% في أي عدد من المواد وجب عليه دخول الامتحان الثاني، واجتيازها حتى ينتقل للصف الثاني الثانوي.

ووفقًا لقرارات الوزارة فإن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية سيتقدمون للامتحان إلكترونيًا على التابلت، بينما سيتم عمل امتحان ورقي لكل من طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب مستشفى 57357.

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وسيتم عقد الامتحان الصباحي لطلبة المدارس الحكومية والرسمية لغات والمنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب مستشفى 57357 في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، بحسب "صدى البلد".

وبالنسبة للمواد غير المدرجة في جدول الامتحانات ، فسيتم تأدية الامتحان بها ورقيًا وفقًا لما كان متبع كل عام، وسيتم وضعها من قبل المديريات والإدارات، وكذلك المواد القومية في الصف العاشر بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة وكذلك اللغة الصينية كلغة ثانية والألمانية (لغة أولى) وكذلك مواد العلوم والرياضيات اللغة الألمانية يتم امتحانهم ورقياً.