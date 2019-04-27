ناهد فريد شوقي تتحدى ابنتها أمام الجمهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي مع جمهورها المصري أسرار حياتها مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي في ظهور مميز على شاشة قناة CBC في برنامج معكم منى الشاذلي.

وتحدثت ناهد فريد شوقي أنها استخدمت أشهر الأدوات المعروفة بين الأمهات خلال تربيتها لابنتها ناهد السباعي وعبرت السباعي عن الامر بطريقة ضاحكة وقالت:" يااه ماما استخدمت كل الأدوات اللي حولها.. الشبشب والشماعة.. وحطت المخدة على وشى وقربت تموتني عشان كنت بتكلم في التليفون وقت متأخر".

وكشفت ناهد السباعي أن والدتها سجلتها على الهاتف الموبايل باسم بيوتي، فيما أوضحت والدتها ناهد فريد شوقي، أن ابنتها سجلتها على الموبايل الهانم، متابعة: "إحنا بنادي كده أصلا في الطبيعي".

وعن أشهر طرق التصالح بين الأبنة وأمها، قالت ناهد السباعي: "شيكولاتة.. ورد أزرق أو بنفسجى.. لو موقف كبير تكون الهدية خاتم"، فيما ردت منى الشاذلى مداعبة: "وبتقبل الرشوة عادى"، فأكدت "ناهد فريد شوقى" ضاحكة: "وببقى محدداها كمان"، بحسب "اليوم السابع".