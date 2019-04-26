ابرز عناوين صحف السودان اليوم الجمعة 26 أبريل 2019 - السودان هذا الصباح

أبرزت الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح يوم الجمعة في الخرطوم، ما نشرته الجهات الرسمية حول عدد الوفيات والإصابات منذ انطلاق الثورة في السودان

كما ركزت صحف السودان اليوم على إعلان قوى الحرية والتغيير تأجيل نشر قائمة مرشحيها للحكومة الانتقالية، وتحذير الصادق المهدي من انقلاب مضاد.

وفيما يلي ابرز اخبار السودان هذا الصباح :

أخبار اليوم

أكبر المحطات الامريكية الاعلامية تكشف استراتيجية البشير لقمع المظاهرات .

الناطق الرسمي : المجلس العسكري لم ينظر في استقالة الثلاثة والوطني لن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة .

قوي الحرية والتغيير تؤجل اعلان مرشحيها للحكومة الانتقالية .

وفاة ٥٣ واصابة ٧٣٤٣ منذ بدء الثورة بالخرطوم واضراب ١٤٩١ طبيب بالمستشفيات الحكومية و١٢٨ بالخاصة .

المؤتمر الشعبي يقترح تولي المجلس العسكري للسلطة لمدة ٦ أشهر من الفترة الانتقالية .

الوطن

“سي أن أن” : البشير استعان بشركة روسية لقمع الاحتجاجات

المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” ويترشح للانتخابات

الرئيس الفرنسي يدعو محتجي بلاده للتأسي بالسودانيين

الانتباهة

وثائق تكشف خطة روسية لقمع الاحتجاجات

المهدي يحذّر من”انقلاب مضاد” إذا تأخر تسليم السلطة

الصحة: مقتل وإصابة”7396″ مواطنًا بالاحتجاجات

إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد

المجلس العسكري يتمسك بالسيادة ويسند الحكومة لقوى التغيير

نجيب الخير: مكابر من ينكر أنّ الرئيس المخلوع ومعاونوه خلف القضبان

استجابة واسعة لموكب المليونية والقضاة يخرجون لأول مرة

تجميد حسابات”5″ جهات بينها الدفاع الشعبي و”زادنا” ومنظمة الشهيد

آلاف الطلاب يقتحمون وزارة التربية في البحر الأحمر

المجهر السياسي

إطلاق سراح”الزبير” و”كبر” وأسامة عبد الله” وآخرين

“الصادق المهدي”: السودان قد يشهد انقلابًا مضادًا

إنشاء نيابة لمكافحة الفساد بالجزيرة

سلفاكير يتسلم منحة بقيمة”10″ ملايين دولار من الإمارات مقابل تصدير النفط الخام

قوى الحرية والتغيير تعلن تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية

سر الختم: نبذل مجهوداتنا لإثناء الكاردينال

متظاهرون يعتصمون أمام أمانة حكومة الجزيرة

السوداني

حميدتي:” لو ما التغيير كان حتحصل مجزرة”

إسناد مهمة حراسة البشير بسجن كوبر للأمن السياسي والاستخبارات

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المهدي: أدرس الترشح للرئاسة في الانتخابات

حشود ضخمة تصل مقر الاعتصام استجابة لمليونية تجمع المهنيين

السفير السعودي: المملكة تقف إلى جانب الشعب السوداني

الدولار يواصل رحلة الصعود في تداولات السوق الموازي

مئات الطلاب يتلفون مكاتب وأثاثات تخص تربية البحر الأحمر

المجلس العسكري: السلطة التنفيذية ستكون مدنية بالكامل

الجريدة

حشد مليوني يطالب بحل جهاز الأمن

المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب مضاد

قوى إعلان الحرية تؤجل إعلان مرشحيها للسلطة الانتقالية

قمرية عمر: هندسة نسيج وعملت في التعليم لأن النظام دمرّ كل مصانع النسيج

الكشف عن فساد وتجاوزات مالية بهيئة مياه شندي

لجنة المعلمين تطالب بوقف أي نشاط يمارس باسم النقابات

أزمة مواصلات في مدني وسائقون يقتحمون إدارة البترول

الصيحة

“سي أن أن”: البشير استعان بشركة روسية لفض التظاهرات

جمع”13″ ألف بندقية من مليشيات النظام السابق

حميدتي: الوطني إن أراد الحكم عليه إعادة الأموال المسروقة

الإصلاح والتنمية يحذر من جر البلاد إلى فتنة وحرب دينية

مواكب من العاصمة والولايات في مسيرة مليونية بمشاركة القضاة

مصدر بالمالية: الحديث عن الديون الخارجية ليس من صلاحيات الانتقالي

التيار

اقتحام موقع يتبع للأمن الشعبي جنوبي الخرطوم

قضاة يسيرون موكبًا من المحكمة الدستورية

سي.أن.أن: البشير استعان بشركة روسية لقمع الاحتجاجات

المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة

عاملون يطالبون المجلس العسكري بإلغاء عقد الشركة الفلبينية وليس تعليقه