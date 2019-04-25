شاهد: ما هو مرض المذيع المصري شريف مدكور

أعلن المذيع المصري شريف مدكور، أمس الأربعاء، عن إصابته بورم في القولون حيث سيخضع خلال أسبوعين تقريبا لعملية دقيقة لاستئصال الورم.

ولفت مذكور إلى أنه سوف يحاول أن يبدو طبيعيا خلال تلك الفترة رغم الألم وسوف يستأنف أيضا برنامجه "4 شارع شريف" الذي يبث عبر قناة الحياة.

وكتب شريف مدكور تعليقا على تداول وسم اسمه "شريف ـ مدكور" عبر تويتر وفيس بوك مصحوبا بدعوات الشفاء، أنه سعيد جدا بمشاعر الجمهور نحوه وكذلك زملائه المشاهير.

وقال مدكور :"إيه كل الحب ده، حب الناس وكلامهم نساني تعب المرض، نعمة وفضل"، فيما انهالت التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل.