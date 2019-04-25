سوسن بدر وكريم عبد العزيز يجتمعان في رمضان 2019

تشارك الفنانة سوسن بدر مع الفنانة إنعام سالوسة في حلقات عمل إذاعي بعنوان توأم روحي من بطولة الفنان كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه على شبكة راديو النيل في شهر رمضان.

يذكر أن كريم عبد العزيز انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد " الفيل الأزرق2 "، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة ويشاركه في بطولته كل من نيللي كريم وهند صبري، بحسب "صدى البلد".

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كما تشارك الفنانة سوسن بدر في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق وظهرت بإطلالة مغايرة وجديدة جعلتها حديث الجمهور لأيام.