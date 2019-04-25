رابط نظام نور للنتائج الجديد برقم الهوية 1440 شهادات طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية

رابط نظام نور للنتائج المتوسطة والابتدائية والثانوية عبر موقع نور noor results الرسمي، حيث يوفر نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط للمراحل الثلاثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1440، ويعد موقع نور هو أيقونة التعلم الإلكتروني ونتيجة التحول من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية للتعلم الإلكتروني، فهو من أهم المواقع المختصة بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق نظام نور eduwave تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة بزيادة كفاءة التعليم العام، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية.

فهو نظام تعليمي شامل للعملية التعليمية، حيث يُقدم خدمات إلكترونية لكافة منسوبي وزارة التعليم السعودية، فمن خلال رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية الجديد يتم الاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول بعد أداء الاختبارات وفور إتاحتها، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم رابط دخول نظام نور برقم الهوية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب، وخطة التقويم الدراسي السعودي للتعرف على موعد إجازة منتصف العام الدراسي، ورابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر.

رابط نظام نور للنتائج 1440

يتيح نظام نور المركزي للطلاب/الطالبات إمكانية الدخول إلي النظام بعد إضافة الملف الخاص بهم من جانب مدير المدرسة التي يتبع لها الطالب، حتي يقوم بتسجيل دخول موقع نور لأداء المهام المنوطة به، وهنا يستطيع الطالب تعديل الملف الخاص به بصورة جزئية، وإمكانية التعرف علي العديد من الخدمات الدراسية التي يوفرها النظام المركزي للطالب، ومن هذه الخدمات نجد أنه يمكنه الإطلاع علي الجدول الدراسي والتقارير وغيرهم من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالمملكة، ويتم الاستعلام عن النتائج 1440 من خلال رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية المرفق بالمقال.

وبعد اتباع رابط نظام نور للنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور المرفقين لدخول موقع نور الإلكتروني، سوف يطلب منك النظام أن تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، قم بإدخال البيانات المطلوبة حتي تتمكن من استعلام نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وفي حال نسيت كلمة المرور، قم بالضغط علي “نسيت كلمة السر واسم المستخدم”، وسيتم تحويل الطالب إلي صفحة أخري علي النظام، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المتوفر أمامك، وسيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وبها كلمة المرور الجديدة، أما رابط نظام نور للنتائج بالهوية، فلا يتطلب منك تسجيل الدخول سوى إدخال رقم الهوية ورمز التحقق فقط.

ولم يقتصر الأمر علي إمكانية استعلام نتائج نظام نور 1440 علي الطلاب وفقط، ولكن يمكن لأولياء الأمور الدخول إلي الملف الشخصي الخاص بهم في نظام نور الجديد المُضاف من قبل مدير المدرسة التابع لها الطالب، حيث يوفر نظام نور لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، وتسجيل الطلاب في نظام نور، وذلك للتيسير على الطلاب/الطالبات وأولياء أمورهم عند الحصول على شهادات الطلاب، ومن خلال رابط نظام نور للنتائج التالي بإمكانكم الآن الاستعلام عن نتائج Noor.

نظام نور المركزي. نظام نور برقم الهوية noor results.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

يوفر نظام نور المركزي المختص بتقديم خدمات تعليمية للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق الدخول إلي الملف الشخصي علي نظام نور برقم الهوية الجديد، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر النظام، ويتم ذلك وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل وزارة التعليم السعودية، وفيما يتعلق بطباعة نتيجة طالب من أيقونة تقارير الطلاب من خلال رابط نظام نور للنتائج فينبغي التعرف علي النقاط التالية:

الاختيار “إشعار بنتيجة طالب” يختص بـ نتيجة الطالب لكل فترة علي حدي، ولا تحتاج لاعتماد أو ترفيع للطلاب من أجل طباعتها. الاختيار “إشعار نتيجة طالب نهاية الفصل الدراسي”، يختص بـ نتيجة الطالب لكل فصل دراسي علي حدي، ولا تحتاج لاعتماد أو ترفيع للطلاب من أجل طباعتها. الاختيار “شهادات الطلبة”، وهذا يختص بالشهادة الرسمية والتي توضح انتقال أو بقاء الطالب، ولا بد من اعتماد النتائج واتخاذ قرار اللجنة وترفيع الطلاب للسنة الجديدة لطباعتها.

تحديث: تقوم وزارة التعليم السعودية بوضع جدولاً زمنياً لإدخال الدرجات والمهارات في نظام نور المركزي مع بداية العام الدراسي، ويشتمل الجدول الزمني علي المهام والتاريخ المقرر لكلٍ منها، ويختص هذا الجدول الزمني بالأمور المتعلقة بالنظام خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفقاً للجدول الزمني المقرر لإدخال المهارات ودرجات الطلاب للعام الدراسي الجاري وإخراج النتائج في نظام نور بالهوية أو بالسجل المدني فقط ورمز التحقق، ومن خلال رابط نظام نور للنتائج الرسمي بإمكانكم دخول موقع نور بالهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

نتائج نظام نور بالسجل المدني

وضعت وزارة التعليم جدولاً زمنياً لإدخال الدرجات وإطلاق كشوف نتائج الطلاب/الطالبات وإتاحة الاستعلام عنها من خلال نظام نور الجديد المركزي،ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية لقائدي المدارس للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ويأتي على رأس الخدمات التي يقدمها النظام (خدمة رصد درجات الطلاب)، حيث تتم عملية الرصد بدقة متناهية وجودة عالية، ويتم الإطلاع على شهادات الطلاب من خلال رابط نظام نور للنتائج المرفق بالمقال، سواء كان برقم الهوية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

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تحديث: تم إضافة أيقونة جديدة في نظام نور تتعلق بالغياب “السلوك والمواظبة”، وتختص هذه الأيقونة بغياب الطلاب الذين جاوزت مدة غيابهم مدة الـ7 أيام، ويتم الدخول لهذه الأيقونة بعد تسجيل دخول نظام نور الجديد ثم اختيار السلوك والمواظبة، ويكون تعديل الغياب للطلاب الغائبين دون عذر ممن لا تقل مدة غيابهم عن سبعة أيام متتالية، وهنا يتم تعديل نوع الغياب للمدة كاملةً ليصبح الطالب/الطالبة عائباً بعذر، كما يُسمح بتعديل غياب الطال/الطالبة قبل مُضي 7 أيام دراسية على حضوره بعد فترة انقطاعه أو غيابه، وفي حال تم تعليق الدراسة بأحد المناطق، فيتم تأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم، ومن خلال رابط رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية المرفق، يمكنكم دخول موقع نور الإلكتروني.

تحديث: قامت وزارة التعليم/تقنية المعلومات بالإعلان عن إضافة أرشفة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات في نظام نور بالهوية لمركزي في مُستخدم مدير إدارة التقويم والقبول بإدارة التعليم، كما تم إلغاء إضافة مُقرر من خلال أيقونة “تعديل كشف درجات طالب” في نظام المقررات، ولكي يتم إضافة مقرر يلزم القيام برفع بلاغ للاختبارات مرفق معه خطاب ويصعد لدعم وزارة التعليم، ويتم استخراج نتائج نظام نور 1440 للطلاب والطالبات من خلال اتباع رابط نظام نور للنتائج بالسجل المدني أو برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق المرفق بالمقال عبر نجوم مصرية.

رسائل المواظبة في نظام نور الجديد

يتيح النظام المركزي نور الجديد إمكانية إضافة الرسائل الخاصة بالسلوك والمواظبة في إشعارات درجات الطلاب قبل أن يتم الاعتماد رسمياً، ويمكنكم متابعي موقع نجوم مصرية التعرف على خطوات إضافة الرسائل من خلال النقاط التالية:

اتباع الرابط المباشر لدخول نظام نور المركزي. اختيار المهارات. الضغط على السلوك والمواظبة. رسائل السلوك والمواظبة. إدخال الصف والفصل والقسم والضغط على أيقونة “بحث”. إدخال رسالة المواظبة ورسالة السلوك، ومن خلال الصور التالية يمكنكم التعرف على خطوات إضافة رسائل السلوك والمواظبة عبر موقع نور الذي يمكنكم دخوله باتباع رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية المباشر المرفق.

تحديث 5 ديسمبر 2018: نظراً لزيادة طلبات الاستفسار عن أيقونة “إظهار نتيجة المنتصف”، فقد قمنا بتوفير اختصاص هذه الأيقونة، حيث يُقصد بأيقونة إظهار نتيجة منتصف العام الدراسي الموجودة في نظام نور نظام المقررات عرض درجات أعمال السنة في حساب الطلاب والطالبات في نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط، ويتم إظهارها بعد أن يتم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة نتائج الطلاب، وليس شرطاً أن تُستكمل جميع الخانات في نظام نور المركزي، ويمكنكم دخول موقع نظام نور لولي الأمر الإلكتروني من خلال رابط نظام نور للنتائج الجديد المباشر المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

وزارة التعليم نظام نور المركزي

تم الإعلان من قبل عدداً من المدارس الثانوية بالمملكة اليوم الأربعاء الموافق 19 ربيع الثاني 1440 عن إتاحة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1439-1440 عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، أو من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق شهادات الطلاب noor results الإلكتروني بعد أن تم إطلاقه وتدشينه من قبل وزارة التعليم السعودية بالتزامن مع انتهاء فترة اختبارات منتصف العام الدراسي.

ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتائج نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر أو باسم المستخدم من خلال الصور المرفقة في التالي، ويمكنكم الإطلاع على شهادات الطلاب الآن باتباع رابط نظام نور للنتائج الجديد برقم الهوية الوطنية فقط بعد إطلاقه رسمياً من قبل وزارة التعليم.

تحديث: تم الإعلان اليوم من جانب وزارة التعليم السعودية الإدارة العامة لشؤون المعلمين والمعلمات عن موعد البدء في أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي للعام الجاري، وسيتم فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، ويتم تحديث البيانات وإدخال الرغبات لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال حساب المعلم في نظام نور للمعلمين والمعلمات باتباع رابط نظام نور للنتائج الجديد برقم الهوية الرسمي.

تسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية

يتم تسجيل الطلاب الجُدد في الصف الأول الابتدائي بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 1441هـ من حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي أو من مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة من قبل وزارة التعليم عام، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الموضحة في التعميم الصادر، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال رابط نظام نور للنتائج الجديد بالهوية الوطنية، ويمكنكم التعرف على الأوراق المطلوبة عند تسجيل طالب أو طالبة في المدرسة من خلال التالي:

يتم تسجيل الطالب في نظام نور المركزي. صورتين من بطاقة العائلة مُضاف بها اسم الطالب مع إحضار الأصل للمطابقة. صورتين من الإقامة وجواز السفر لغير المواطنين السعوديين مضافاً بها الطالب مع إحضار الأصل للمطابقة. أصل شهادة الميلاد وصورة منها. كرت التطعيم الأصل والصورة. السجل الصحي مختوم من المركز الصحي. السجل الشامل من المكتبة مسجلة فيه البيانات الأولية. ملف علاقي لون أزرق.

وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، وقد تضمن هذا التعميم لمستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة 1441هـ، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال، ومن يرغب في دخول موقع نور بالهوية يمكنه ذلك باتباع الرابط المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية

يتم ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي وفق طريقة ترفيع الطلاب الموضحة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور المركزي من حساب قائد المدرسة.

الضغط على “شؤون الطلاب/الطالبات”.

اختيار الطلاب أو الطالبات.

النقر على رابط “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”.

الضغط على “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”.

سيُتاح أمامك طباعة شهادة الطالب أو الطالبة بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1440، ومن يرغب في دخول موقع نور يمكنه ذلك باتباع رابط نظام نور للنتائج المركزي المرفق.

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