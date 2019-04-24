قناة trt1 تي ار تي التركية بث مباشر بدون تقطيع

ينتظر المشاهدون في كل أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 145، بسبب ما تحمله من أحداث وتغييرات جذرية في مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، وتحديدًا حول قصة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه الذي وُلد في مدينة تُسمي أخلاط بالأناضول التي كانت من ضمن دولة السلاجقة وكان من قبيلة كايي.

وكانت الحلقات السابقة من المسلسل مليئة بالإثارة والتشويق فقد نجح المخرج بالجمع بين الأحداث التاريخية والحبكة الدرامية ووضعهم في قالب واحد ليتكون لنا هذا الإبداع الذي لا مثيل له والحلقات السابقة بالرغم من أنها متواصلة إلا أنه من الصعب التيقن مما سيحدث فيما بعد.

ولكن من خلال تحليل الإعلان الأول سيظهر مشهد إخبار أرطغرل إيلبيلغي أن أخوها بيبولات هو نفسه ألباستي وكعادتها منصارة للحق فقد قالت له دمه حلال عليك فهل من الممكن أن تكون نهاية إيلبيغلي على يد أخاها ألباستي؟ لذا الجميع ينتظر متابعة مسلسل ارطغرل 145.

ولكن لا نظن أن ارطغرل سيسمح بذلك خاصة بعد أن اثبتت له مدي تمسكها بالحق، وممساعدته كثيراً حين هاجم ألينجاك القبيلة فادعت أنها بجانب أخاها والمغول في حين أنها كانت تنقل الأخبار لأرطغرل وربما السبب الثاني لذلك وقوعها في حبه فهل سيكون الزواج النهاية السعيدة لهذا أم الموت؟ هذا ما نتشوق لمعرفته في الحلقات القليلة المقبلة.