تراند اليوم : ارطغرل 145 : ارطغرل 145 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 145 مترجم للعربية HD

متابعات/الخليج 365/ مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 145 شهد نشوب معركة قوية بين رجال دراغوس المتحالفين مع الباستي ومحاربي أرطغرل نتج عنها سقوط عدد كبير من الشهداء في الكايي وإصابة بامسي بجراح خطرة. وفي أحداث ارطغرل 145 عرف الجميع بشخصية الباستي وبأنه يبولات وتحالفت ابليغلي مع أرطغرل وتبرأت من دماء أخيها.

وفي الأحداث يأتي رسول من الامبراطور البيزنطي لدفع فدية للأسرى الذين تم أرطغرل من أسرهم خلال المعركة التي نشبت عقب اعدام دراغوس.

هذه الأحداث وغيرها نقلتها قناة trt التركية الساعة 8 مساءاً فيما قام موقع النور العربي بنشر الحلقة 145 مترجمة للعربية.

ويواصل ارطغرل في أحداث الحلقة 145 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس نضاله للحفاظ على الاستقرار في موطنه الجديد في سوغوت ، فالمحاطر لاتزال متعددة بالداخل والخارج ولكل عدو خطته وهدفه الذي يسعى اليه دون النظر لاراقة دماء بريئة ولا هدم الدولة السلوجقية التي تمثل الاسلام رغم ضعفها، فكل عدو في ارطغرل 145 ينظر إلى مصلحته الشخصية ومكاسبه.

العدو الاول هو دراغوس وهدفه ابادة ارطغرل والكاي والاستيلاء على سوغوت لتكون مهداً لدولته التي خرجت عن حكم الامبراطور، لاسيما وأنه مستهدف من الامبراطورية البيزنطية وهذه النقطة التي سيلعب عليها ارطغرل خلال الاحداث القادمة .

,تنقل العديد من القنوات الفضائية مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بعد بثها على قناة trt التركية وترجمتها على موقع النور العربي، حيث يزداد الصراع بين ارطغرل ودراغوس بعدما تمكن ارطغرل من تحرير ابليغلي من القلعة، وبدء ارطغرل رحلة البحث عن أخوته في قبيلة جندودو في الجبال ببعدما هربوا من بطش المغول وتسلطهم على قبيلتهم، وفي مقالتنا هذه نقدم لكم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل والمواعيد.

القنوات العارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

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التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب

TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي

إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.