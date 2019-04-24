تراند اليوم : فيديو ملكة الدريدي كامل ،،، molka dridi فيديو ملكة الدريدي كامل بجودة عالية

فيديو ملكة الدريدي كامل ،وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تدعى ملكة الدريدي وهي تعتدي على صديقتها جسديا و لفضيا كما قامت بنزع ملابسها الداخلية وتوثيق و نشر الفيديو على الفايسبوك .

و حسب المعلومات التي وردتنا انها قد اعطت مشروبا مسكنا للمعتدى عليها كي لا تقوم بأي ردت فعل .

وحسب مقطع الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف راوّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، فقد تعمّدت "ملكة" بالاستعانة مع أفراد آخرين استدراج الضحية الى مكان مهجور يبدو انه حقل (سانية) وأجبرتها على خلع ملابسها ثم انهالت عليها ضربا وشتما وتوثيق ذلك بمقطع فيديو.

هذه الحادثة أثارت ذعرا كبيرا في صفوف التونسيين، خاصة وان الضحية والجانية لا تتجاوز اعمارهم 16 سنة، وهو ما كشف مستوى الانحراف الذي وصل اليه بعض الشباب التونسي.

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والذي أظهرها وهي تمارس جميع أشكال الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي ضدّ فتاة أخرى.وقامت "ملكة" بالاستعانة مع أفراد آخرين باستدراج الضحية الى مكان مهجور ثم انهالت عليها ضربا وشتما ثم قامت بتوثيق ذلك بمقطع فيديو.

و أثارت ذعرا كبيرا في صفوف التونسيين، خاصة وان الضحية والجانية لا تتجاوز اعمارهن 16 سنة.

وقد علق الاعلامي بقناة نسمة امين المطيراوي على الحادثة في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا " لطفلة هاذي "ملكة الدريدي" شدت طفلة تضرب فيها بالكف و عرّاتها و تعذّب فيها و اعتدات عليها معنوياو ماديا في مشهد مقرف يستوجب ان تتحرك النيابة العمومية آلياً و كذلك مصالح حماية الطفولة في اقرب وقت لمعاقبتها على فعلتها الشنيعة و ردّ الاعتبار للضحية المسكينة اللي تنجم تكون اختي كيما تنجم تكون أختك الصغيرة ...تفيه على بعض عناصر المجتمع التونسي وين وصلت بيهم الحالة.

الإصلاحية كانها مازالت ما بلغتش سن الرشد و بعد بااااااارشة حبس و شوية أمام هول الجرم اللي اقترفتو في حق صديقتها و في حق المجتمع .