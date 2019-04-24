محبو هذه الحيوانات يميلون إلى الخيانة!

كشفت دراسة حديثة ومثيرة عن وجود علاقة بين محبي نوع معين من الحيوانات وميلهم للخيانة، وتناولت جوانب متعددة كان من أبرزها البحث عن أسباب ميل أشخاص إلى الخيانة أكثر من غيرهم.

وأظهرت الدراسة التي أجراها خبراء موقع IllicitEncounters للمواعدة، أنّ محبي ومالكي القطط، أكثر ميلًا للخيانة مقارنة بغيرهم.

وشملت القائمة، مالكي السمك الذي ينتمي لفصيلة السمكة الذهبية، بالإضافة إلى الهامستر أو فأر العضلان والأرانب والزواحف، ليأتي أصحاب الكلاب في نهاية القائمة بالدراسة، وذلك بحسب ما أورده موقع "الفن".

واستند الخبراء في نتائجهم إلى حقيقة أن أسلوب وشخصية الحيوانات الأليفة المذكورة أعلاه، تعكس حقيقة شخصية أصحابها.