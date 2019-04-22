شاهد: هكذا أشعلت زوري اشكناني مواقع التواصل

لكل مدونة من مدونات الموضة أسلوبها الخاص الذي يميزها عن غيرها، ويلهم متابعيها بخيارات مختلفة تعكس شخصيتها، كالمدونة الكويتية زوري أشكناني، الأمر الذي جعلها محور حديث مواقع التواصل.

البلوزات الطويلة تمنح الفاشينيستا زوري اطلالة أكثر طولًا ونحافة، كما أنها تختارها بشكل متنوع وألوان مختلفة، كالمعطف الطويلة باللون الأحمر، الذي نسقته بطريقة ذكية لتبدو أنحف مع اللوك الحيادي.

لفتنا كذلك اختيارها للـ بلوزة الكشكش باللون الأزرق الزهري، مع البنطلون الأبيض مع تصميمها برباط الخصر، جاء طولها مثاليًّا مع لون البنطلون الأبيض، وأكملت اللوك بـ الكعب العالي.

المعاطف الطويلة أيضًا تعتمدها زوري بطريقة ذكية باختيار القطع التي تحتوي على حزام الخصر، بحيث لا يتأثر طولها عند ربط الحزام، وتمنحها كذلك المظهر الرشيق الذي تبحث عنه كل صبيّة، كالمعطف بدرجة البيبي بلو، الذي نسقت معه لفة الحجاب باللون الأبيض.