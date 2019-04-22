باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الثانية على التوالي

حسم نادي باريس سان جيرمان لقب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعادل سلبياً وصيفه ليل أمام مُضيفه تولوز على ملعب الأخير في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع (33) من المسابقة المحلية.

واحتفظ نادي باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري الفرنسي، بعد أن استغل تعثر منافسه ليل، الذي تعادل سلبياً بلا أهداف أمام تولوز، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، متأخراً 16 نقطة كاملة خلف أبناء المدرب الألماني توماس توخيل، الذي يستعد لاستضافة موناكو على ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم.

وضمن نادي باريس سان جيرمان اللقب الثاني على التوالي، قبل خمس مراحل من نهاية الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، ليصبح في رصيده ثمانية ألقاب بتاريخ فريق العاصمة الفرنسية، والسادس في آخر سبعة مواسم