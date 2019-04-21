تطورات الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا

يعيش الفنان المصري محمد أبو الوفا، حالةً صحية مترديّة، بعد تعرّضه لوعكةٍ صحية شديدة ألمّت به، وعلى إثرها جرى نقله إلى قسم العناية المركّزة بإحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصدر مقرب من محمد أبو الوفا، أن الفنان المصري تعرض إلى وعكة صحية شديدة ألزمته دخول المستشفى، مشيرًا إلى أنه الآن يرقد داخل العناية المركزة، مطالبا محبيه في الوطن العربي ومصر بالدعاء له.

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أبو الوفا يعاني من التهاب شديد في الصدر، أوجب دخوله العناية الطبية المركزة، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن بشكل ملحوظ.

وأفاد أن محمد أبو الوفا متواجد حاليًا داخل إحدى مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، لافتا إلى أنه يخضع لجلسات علاج مكثفة للحافظ على حياته.

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ويشارُ إلى انّ رواد المواقع التواصل الاجتماعي، قد شاركوا صورة للفنان محمد أبو الوفا داخل العناية المركزة وسط حالة من الحزن خيمت على رواد السوشيال ميديا، مطالبين محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورته معلقًا عليها: ”أحلى فنان في الوطن العربي والعالم الفنان محمد أبو الوفا الفيومي ربنا يشفيه ويعافيه، محجوز في التأمين الصحي بالفيوم بعد ما كان في أكتوبر“.

كما نشر آخر صورة له، وكتب عليها: ”التأمين الصحي بالفيوم مستقبل جميل بإذن الله وثقة“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويذكر أنّ أذهان الجماهير تعلّقت بالفنان محمد أبو الوفا بعد أدواره الأخيرة في عدد من الأعمال الدرامية منها ”ابن حلال“، ”نسر الصعيد“، ”كلبش“، ”كأنه إمبارح“، ”الميزان“ و“الشارع اللي ورانا“.