وفاة الشيخ محمد حسان تثير جدلًا واسعًا حول صحتها

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، خبرًا مفاده وفاة الداعية محمد حسان؛ جراء أزمة صحية مفاجئة ألمت به، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة من الداعية المصري هذا الخبر بشكل قاطع.

وقبل أن يتم نفي الخبر، فقد شكل صدمة كبيرة لمتابعي الشيخ الأمر الذي دفعهم للتساؤل عن حقيقة هذه الأنباء وعن الحالة الصحية للشيخ، كما تواصل عدد كبير من محبي الشيخ مع عائلته للاطمئنان على صحته. وفق موقع "النيل الاخباري"

الشيخ محمد حسان 8 أبريل 1962، حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، المقدمة بعنوان (منهج النبي في دعوة الآخر).

وحصل حسان على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل مدرساً لمادتي الحديث ومناهج المحدثين في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم.