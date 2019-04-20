متى يكون أول يوم رمضان 2019 فلكيا في الدول العربية؟

أعلنت بعض الدول والمراكز الفلكية العالمية تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الحالي وذلك قبل قرابة أسبوعين من بدايته.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن بداية الشهر في النطاق الشرقي والغربي سيكون يوم الاثنين الموافق لـ 6 من أيار المقبل.

في حين أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الأربعاء 17 من نيسان، أن رؤية هلال رمضان سيكون ممكنًا في غالبية الدول العربية والإسلامية مساء الأحد الخامس من أيار المقبل ليكون الاثنين أول أيام رمضان.

من جهته أكد المجلس الأوروبي للإفتاء، في 6 من نيسان الحالي، أن “الاقتران (القمر) سيكون على الساعة 22 و45 دقيقة حسب التوقيت العالمي (غرينتش) من يوم السبت 4 من نيسان، الموافق 29 من شعبان أي ما يوافق الساعة 01:45 حسب توقيت مكة المكرمة”.

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وأكد المجلس الأوروبي أنه لا يمكن رؤية الهلال وبالتالي سيكون الأحد متممًا لشهر شعبان الذي عدته 30 يوميًا، وسيكون أول أيام رمضان الاثنين 6 من أيار المقبل.

وأشار المجلس إلى أن رمضان سيكون 29 يومًا العام الحالي، وستكون نهايته الاثنين 3 من حزيران، على أن يكون الثلاثاء 4 من حزيران أول أيام عيد الفطر.

أما في تركيا فقد أعلنت بداية الشهر متوافقة مع المجلس الأوروبي، في حين حددت عطلة عيد الفطر من 3 حتى 7 من حزيران المقبل.

وتعتمد تركيا على التقويم الفلكي، الذي يعتبر المرجع الرسمي لتحديد جميع المواسم والأعياد ورمضان، في حين لا تزال بعض الدول العربية والإسلامية تعتمد الطرق التقليدية، بالتماس الهلال بالعين المجردة.