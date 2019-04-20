فيديو: النائب فوزية طهراوي تتعرض لحادثة تحرش في الجزائر

كشفت النائب في البرلمان الجزائري فوزية طهراوي، في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لمحاولة لتجريدها من ثيابها، من قبل أحد الأشخاص .

وقالت طهراوي أن الذي الهدف من محاولة تجريدها من ثيابها، هو إرسال الصور إلى المدون عبر مواقع التواصل المدعو “أميرdz".

هذا ووجهت البرلمانية عن ولاية الشلف نداء استغاثة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني و المدير الولائي للأمن والنائب العام لتوقيف المعتدي عليها.

وظهر في الفيديو سيارة سوداء رباعية الدفع تتوقف أمام مقر الأمن يبدو أنها لوالد الشخص الذي قام بالاعتداء على النائب فوزية طهراوي.