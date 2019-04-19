شاهد: سبب وفاة مايدي عبد السلام - قناة النهار الجزائرية الحلقة كاملة

بث قناة النهار الجزائرية، يوم الجمعة، حلقة حول مع محبوب الجزائريين الراحل مايدي السطايفي في آخر أيامه قبل وفاته.

وكان عبد السلام مايدي قد توفي في شهر 1 من العام 2013 عن عمر يناهز 39 عاما بسبب مرض عضال، فيما اتهم شقيقه عبد الوهاب انذاك اطرافا بتسميمه.

وكان”مادي” قد عُرف وسط شباب ولاية سطيف؛ قبل أن يشتهر وطنيا، من خلال تلفزيون ”النهار” بانتقاداته اللاّذعة والساخرة للأوضاع الاجتماعية وحالة الشبابالذي يعاني من البطالة والتهميش، مع الإشارة إلى وضعه كعيّنة منهم إلى حدّ وصفه بأسلوب خاص؛ رحلته الطويلة من أجل الاستفادة من مسكن من دونالحصول عليه، لكن رحل إلى الدار الأخرى دون تحقيق هدفه.