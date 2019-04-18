تراند اليوم : أول ظهور لزوجة "خالد يوسف" بعد أزمة الفيديوهات الجنسية...

في أول ظهور لها عقب ازمة المقاطع الجنسية لزوجها المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف ، تجاهلت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، ما أثير حوله، وما تردد عن زواجهما سرًّا من بعض الفنانات.

وأعلنت الشربتلي عن أحدث مشاريعها الفنية، بمدينة دبي في 18 إبريل الجاري، والتي تضم مجموعة فريدة من الحقائب والأحذية التي عُرضت في أرقى المحال التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا.

وقالت الشربتلي في بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي، إنها انتهت أيضًا من رسم لوحات فنية على الجلد الطبيعي، استعدادًا لعرضها في سباق الجائزة الكبرى العالمي "Formula One" على السيارات المشاركة في السباق العالمي، ويُعرض بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية.

وأضاف البيان، أن الشربتلي شاركت في معارض فنية بأبو ظبي، ولوس أنجلوس، وباريس، وعواصم الأزياء الشهيرة حول العالم. وتسعى إلى تحويل الفن إلى أسلوب حياة، وإخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق، وإثراء البصر، وإضفاء اللمسات الجمالية والخبرات البصرية على أدوات الحياة البسيطة.