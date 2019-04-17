أجواء رومانسية في خطوبة فاليري أبو شقرا

شاركت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا صورتها مع خطيبها رجل الأعمال اللبناني زياد عمار بعد موافقتها على عرضه للزواج، وأظهرت الصور الأجواء الرومانسية التي جمعتهما.

وطلب زياد يدها ووافقت هي على طلبه وألبسها خاتماً من الألماس، ولم يعرف أي تفاصيل عن حياة خطيب وصيفة ملكة جمال العالم، بحسب "لبنان 24".

يذكر بأن فاليري أبو شقرا حازت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2015 كما حققت نجاحاً لافتاً في الأعمال الدرامية التي شاركت بها منها مسلسل “ما فيّي” الذي خاضت به دور البطولة إلى جانب النجم السوري معتصم النهار.