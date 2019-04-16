حقيقة وفاة الفنانة المصرية نهال عنبر

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الفنانة المصرية نهال عنبر، إثر انتكاسة صحية مفاجئة، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة من الفنانة هذا الخبر، مؤكدة انه مجرد شائعة لا أكثر.

في سياق آخر، عبرت النجمة نهال عنبر، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من قبل إدارة المهرجان الدولي للموضة الإفريقية "AFRIFATA" بالمغرب، خاصة أن المهرجان ينظر بجدية إلى المواهب الشابة العاملة في مجال الموضة في القارة الإفريقية، وتمكينهم من التعريف بمنتجاتهم على نطاق أوسع.

وتحدثت عنبر، على هامش المهرجان، عن علاقتها بشعب المغرب والقفطان المغربي والمأكولات المغربية، كما كشفت عن جديدها الفني وهو مسلسل "حكايتي" الذي ستخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.

وتجسد من خلاله دور والدة الفنان أحمد صلاح حسني، والذي يرتبط بعلاقة غرامية مع ياسمين صبري، ولكنها تعترض على تلك العلاقة وتحاول تدميرها بشتى الطرق. وفق موقع "أخبار اليوم"