شاهد: امتحان السودان 2019 لغة فرنسية مع الاجابة النموذجية

أجاب الطلبة المصريين المقيمين في جمهورية السودان على امتحان اللغة الفرنسية من امتحانات شهادة الثانوية العامة 2019 والتي تعرف لدى الطلاب المصريين بـ "امتحانات السودان".

واختلفت امتحانات السودان للمصريين اختلافا تاماً عن امتحانات ومناهج دولة السودان نظرا لان امتحانات السودان للمصريين تعقد بالسفارة المصرية بالسودان.

وتكون المناهج نسخة طبق الأصل من المناهج المصرييه لأن جميع الطلاب مصريين وتعرف بإمتحانات "ابنائنا في الخارج"، حيث أشادت بها الجالية المصرية في السودان.

ولم يطبق نظام البوكليت على هذه الامتحانات فيما تم اعتماده بامتحانات شهادة الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية من عام 2017 وحتي العام الحالي 2019.

يشار إلى انه في اغلب الأحيان تأتي اسئلة متطابقة في امتحانات شهادة الثانوية العامة من امتحانات السودان للطلاب المصريين.