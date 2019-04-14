فيديو: فضيحة زهير البهاوي تثير جدلًا واسعًا في المغرب - zouhair bahaoui

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مساء السبت، صور المغني التطواني زهير البهاوي، بعد تسريب صورة منسوبة له تظهره في وضع "غير لائق".

المغني اتُهم بنشر صورة عن طريق الخطأ عبر حسابه الرسمي في تطبيق “سناب شات” مساء السبت، قبل أن يحذف الصورة بعد الانتباه للخطأ.

عدد من الأشخاص قالوا إنهم تمكنوا من توثيق الصورة وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما لم ينف الفنان الأمر، وعمد إلى نشر صورة رفقة والدته مرفوقة بكلمات تتحدث عن “استهدافه بسبب النجاح”.

وقال البهاوي “واحد النهار قالت لي الوالدة ابني شحال ما كنت ضريف شحال ما غادي يكونوا كاينين ناس ماغاديش يحملوك و يبغيولك الشر ولكن اقسم بالله عمري حقدت على شيحاد ولا بغيت نشيحاد شيحاجة خايبة شكرا لأي واحد واقف معايا وربي كبير”.

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إلى ذلك تحول المغني إلى هدف النشطاء الذين سخروا منه والصورة المنشورة له، فيما شكك آخرون في صحة الصورة. وفق موقع "طنجة".