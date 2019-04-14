كلمات اغنية ملعون ابو العشق للفنانة نجوى كرم

سمحت شركة "روتانا" ولأول مرة في تاريخها، بعرض كليب "ملعون أبو العشق" للفنانة نجوى كرم على شاشتيّ "mtv" و"روتانا"، وذلك بعد مرور يوم واحد على طرحه على قناتها الخاصة على "يوتيوب".

ومن المعروف أن شركة "روتانا" تقوم عادة بعرض الكليبات على شاشاتها أو أي شاشة أخرى بعد مرور أسبوع على طرحه عبر قناتها على "يوتيوب"، لكن النجاح الكبير الذي حققه كليب" ملعون أبو العشق" عالمياً، دفع بالشركة إلى تغيير إستراتيجيتها، خصوصاً وأن أصبح ترند في عدد كبير من الدول في العالم، وتكاد نسبة مشاهدته تقترب من المليونين بعد مرور أقل من يومين على طرحه.

من جهته، اعتمد المخرج وليد ناصيف طريقة جديدة في تصوير كليب "ملعون أبو العشق"، إذا قام بتصويره في شارع الحمراء، بدون القيام بتحضيرات مسبقة، مرتكزاً على العفوية والتلقائية في التصوير بين الناس المتواجدين هناك والذين شاركوا بطريقة غير مباشرة في الكليب.

وطرحت الفنانة اللبنانية عملين في وقت واحد هما كليب أغنية "ملعون ابو العشق” وهي من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية "كتير حلو" من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة. وفق "هي"

كلمات أغنية ملعون ابو العشق للفنانة نجوى كرم:

ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يابا اللي كنت احبه ما عاد يهواني

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و ابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي مليت طعم السهر سهرانة وحداني

من يوم شفت الحلو ما نامت عيوني و الشوق يلعب لعب لا لا تلوموني

قلبي ضعيف حنين و العشق مانو هين يا ويل طعم الجمر واكتوي بنيراني

يا ليل ما ضل صبر محكومة باعدامي يا ليل واني الهجر و يدقدق عضامي

ملعون عيونه حلوة و اني ابتليت ببلوة مقتولة بحسرتي بجرحي و احزاني