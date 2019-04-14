عمان : جداول امتحانات الصفوف ( 5 – 11 ) الفصل الدراسي الثاني 2019

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 م – 1439 / 1440 هـ لصفوف النقل من الخامس وحتى الصف الحادي عشر .
جدول امتحان الصف الخامس والصف السادس – فصل دراسي ثاني 2019
- الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
- الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
- الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
- الاثنين 20 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
- الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
- الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.
جدول امتحان الصف السابع والصف الثامن والصف التاسع – فصل دراسي ثاني 2019
- الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
- الخميس 16 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
- الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
- الاثنين 20 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
- الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
- الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.
جدول امتحان الصف العاشر – فصل دراسي ثاني 2019
- الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات .
- الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية .
- الأحد 19 مايو 2019 العلوم.
- الاثنين 20 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية.
- الثلاثاء 21 مايو 2019 : اللفة الانجليزية.
- الاربعاء 22 مايو 2019 : اللغة العربية.
جدول امتحان الصف الحادي عشر- فصل دراسي ثاني 2019
- الاربعاء 15 مايو 2019 : الرياضيات البحتة / الرياضيات التطبيقية .
- الخميس 16 مايو 2019 : التربية الاسلامية / الرياضة المدرسية.
- الأحد 19 مايو 2019 الاحياء / التاريخ ( الحضارة الاسلامية ).
- الاثنين 20 مايو 2019 : العلوم والتقانة / الحاسوب في الاتصالات والأعمال التجارية.
- الثلاثاء 21 مايو 2019 : الدراسات الاجتماعية ( هذا وطنى ) / اللغة الانجليزية ( مهارات ).
- الاربعاء 22 مايو 2019 : الفيزياء .
- الخميس 23 مايو 2019 : الجغرافيا الاقتصادية / المهارات الموسيقية.
- الأحد 26 مايو 2019 : اللغة العربية .
- الاثنين 27 مايو 2019 : اللغة الانجليزية / الفنون التشكيلية .
- الثلاثاء 28 مايو 2019 : الكيمياء / اللغة الفرنسية – اللغة الالمانية .